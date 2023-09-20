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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الـ«فيس بوك» كشفه.. الأمن يضبط قائد سيارة في القاهرة لطمس بيانات لوحاتها

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن بالقاهرة، قائد سيارة؛ لاتهامه بطمس لوحاتها، وذلك بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك" بالواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد رصدت ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن طمس قائد سيارة ملاكي، للوحة الخلفية، وطلائها باللون الأبيض.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة (منتهية التراخيص)، وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة؛ خشية رصده من كاميرات الرادار، بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.

القاهرة المخالفات المرورية النيابة العامة مدينة نصر مخالفات المرور وزارة الداخلية موقع فيس بوك

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