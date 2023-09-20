الـ«فيس بوك» كشفه.. الأمن يضبط قائد سيارة في القاهرة لطمس بيانات لوحاتها

ضبط رجال الأمن بالقاهرة، قائد سيارة؛ لاتهامه بطمس لوحاتها، وذلك بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك" بالواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد رصدت ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن طمس قائد سيارة ملاكي، للوحة الخلفية، وطلائها باللون الأبيض.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة (منتهية التراخيص)، وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة؛ خشية رصده من كاميرات الرادار، بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.