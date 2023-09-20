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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتورطين في الاستيلاء على مبلغ مالى خاص بأحد البنوك بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى خاص بأحد البنوك بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بأحد البنوك كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم "مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعها بأحد فروع البنك بدائرة القسم، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية بفرع البنك، تبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة يستقلها سائق، وبصحبته شخصان "طاقم الحراسة"، عامل بالبنك بدائرة قسم مدينة نصر ثان، تم تغيير طاقم المأمورية إلى طاقم آخر بالسيارة سائق، وبصحبته 3 أشخاص "طاقم الحراسة". 

وبالوصول إلى فرع البنك الكائن بدائرة القسم ولدى قيامهم بتسليم المبالغ المالية، تبين وجود العجز وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أفراد الحراسة بالطاقم الثانى. 

تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، حيث استغل تواجده بمفرده داخل مصعد البنك أثناء قيام مندوب البنك باتخاذ إجراءات الإيداع، وتمكن من سرقة المبلغ المستولى عليه.

وعقب ذلك تواصل مع أحد أصدقائه "فنى مصاعد"، وقام بإعطائه المبلغ لإخفائه، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بأنه قام باستبداله بالعملة المحلية من صاحب محل ساعات مقابل مبلغ مالى تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.

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القاهرة سرقة مديرية أمن القاهرة نقل الأموال

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