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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع حلوى المولد بدون ترخيص في القاهرة

المصنع من الداخل
المصنع من الداخل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع حلوى المولد بالمرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة

وعُثر بداخل المصنع على (2,865 طن خامات تصنيع "سكر، جوز هند، حمص، عسل جلوكوز، سمسم"- 2,338 طن حلوى المولد "منتج نهائى" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - أدوات تصنيع للتعبئة والتغليف).

وإعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته المضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصنع حلوي التموين جرائم التموين مديرية أمن القاهرة مصنع حلوى المولد مصنع بدون ترخيص

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