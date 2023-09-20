بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

أعلن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأربعاء، حدوث زلزال عنيف قادم بعد زلزال مرسي مطروح.

وكتب العالم الهولندي، عبر حسابه علي منصة أكس: "كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى.. لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة.. ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية".

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الأربعاء، الموافق 20 سبتمبر 2023، هزة أرضية، علي بُعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة.

زلزال متوسط القوة

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد في بيان رسمي، أن الزلزال كان بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي، إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وجارٍ التحقق من التفاصيل.