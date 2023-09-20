عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

قدمت إيمان عبد اللطيف مذيعة صدى البلد ، تغطية إخبارية حيث أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر الجاري، نص على عدم تشغيل المدارس التى يوجد بها خلل في تنفيذ خطة الصيانة المقررة لمبانيها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

شاهد الفيديو:

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم استبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة ، مع سرعة توفير أماكن مناسبة لطلابها بالمدارس القريبة منها ، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات بضرورة تحديد مسئول في المدارس للإشراف على الصيانة الدورية في المدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.

ويتولى مسئولو الهيئة العامة للأبنية التعليمية، المرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ، ومراجعة أعمال الصيانة بها، بحيث يتم إجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.