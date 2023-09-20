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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس طاقة النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به بين دول العالم

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، وتبادل الزيارات المستمر؛ يؤكد قوة ومتانة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، وتعد نموذجا للعلاقات الأخوية في العالم.

وأضاف حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الزيارة تأتي في إطار  التنسيق بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرهما، كما أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات تاريخية، خاصة أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أرسى دعائم العلاقة، وتلاه أولاده على نفس النهج.

وأشار عوض الله إلى أن الزيارة تناولت العديد من الملفات، من أبرزها، التنسيق للدورة المقبلة من قمة المناخ cop28، حيث تشغل مصر الرئيس الحالي للدورة cop27 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسلم مصر، الرئاسة، لدولة الإمارات، في ديسمبر 2023، ويتم تسليم الملفات، إضافة إلى العديد من ملفات التعاون المشترك، من أبرزها الأوضاع في السودان وليبيا والمنطقة.

وأوضح عوض، أن مصر والإمارات  تلعبان دورا كبيرا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، في ظل الأوضاع الراهنة، ويوجد تنسيق بينهما وتوافق على الملفات، حيث ينعكس التعاون بينهما على استقرار المنطقة، بما لهما من ثقل اقتصادي وسياسي.

وشدد حسام عوض الله، على أهمية العلاقات العربية المشتركة، وتضافر الجهود العربية؛ لمواجهة آثار الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا العالمية، من خلال التواجد في الفاعليات والمنتديات العالمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان السودان الحرب الروسية الأوكرانية ليبيا

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