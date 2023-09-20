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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب جزر بالمحيط الهادي ولا أنباء عن الضحايا

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة ريختر، اليوم الاربعاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.


وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 319.6 كيلومترًا من شرق تونغا، و جاء على عمق 548.9 كيلومترًا.


ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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كان قد أعلن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأربعاء حدوث زلزال عنيف قادم بعد زلزال مرسي مطروح .

وكتب العالم الهولندي، عبر حسابه علي منصة أكس :" كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى.. لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة.. ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية".

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