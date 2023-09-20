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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عمرو حسن: أضرار جسيمة علي الأم والطفل والبيئة لعدم تنظيم الأسرة

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن

قال الدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير  الصحة لشئون السكان والتنمية، وأستاذ أمراض النساء والتوليد، إن  المشكلة السكانية لها أبعاد  كثيرة ومتشابكة ، حيث أن الهدف من ضبط  المنظومة السكانية ليس الهدف منه تقليل المواليد فقط. 

وأضاف حسن ، خلال ندوبة بموقع «صدى البلد» أنه من حق الأسرة في الإنجاب ومن حق الدولة في الوصول الي خصائص سكانية جيدة ، مشيراً إلى أنه من الهام جداً فترة التباعد بين الحمل في مدة لا تقل عن 3 سنوات ، بما يضمن أطفال أصحاء ، وأم قادرة علي العطاء والاهتمام بأفراد الأسرة. 

 وأوضح حسن ، أن تنظيم الأسرة في الأساس هدفه صالح الأسرة والأم  التي تعد عمود الخيمة  ومحرك الاساسي في المنزل ، مشيراً إلي ان هناك عدد من  الأضرار الصحية لـ « الأم - الطفل - الأسرة - البيئة  »  و التي تنجم عن عدم تنظيم الأسرة

 وأوضح مستشار وزير الصحة الأضرار الصحية لـ « الأم »  والتي  تنتج عن عدم تنظيم الأسرة والتي من أبرزها :- 

• ارتفاع معدل وفيات الأمهات بسبب كثرة الحمل والولادة.
• زيادة مضاعفات الحمل والولادة مثل النزيف وعسر الولادة... إلخ.
• كثرة حدوث أمراض سوء التغذية مثل فقر الدم ولين العظام وتسوس الأسنان... إلخ.
• تشويه جمال المرأة مثل السمنة المفرطة وارتخاء جدار البطن وترهل الثديين وظهور الدوالي الوريدية... إلخ.
• اعتلال الصحة البدنية والنفسية والإرهاق وعدم الاستمتاع بالحياة وعدم الوفاء بواجباتها كأم وكزوجة.

 وقال حسن ، بالنسبة الأضرار الصحية لـ « الطفل »  والتي  تنتج عن عدم تنظيم الأسرة والتي من أبرزها :-

 • زيادة احتمال حدوث إجهاض وولادة أطفال ناقصي النمو.
• زيادة احتمال حدوث تشوهات وعيوب خلقية في الجنين.
• زيادة معدلات الأمراض والوفيات بين الأطفال.
• عدم توافر الرعاية الكافية للطفل نتيجة عدم تفرغ الأم له لانشغالها برعاية بقية أطفالها مما يؤدي إلى إصابة الأطفال بسوء التغذية وبأمراض عديدة أخرى.

 وقال مستشار وزير الصحة والسكان ، أنه علي مستوي الأسرة  هناك أضرار صحية نتيجة عدم تنظيم الأسرة والتي من أبرزها :- 

• تأثر المستوى الاقتصادي للأسرة بما يجعلها عاجزة عن تلبية متطلباتها الأساسية من مسكن صحي أو ملبس أو رعاية صحية... إلخ.
• كثرة الإنجاب يعرض الأسرة كلها إلى مشاكل وانفعالات وضغوط نفسية شديدة وخاصة الأب الذي يقع على كاهله رعاية الأسرة بما يسبب للأب أمراض الجهاز الدوري والجهاز العصبي ومضاعفاتها.

 واختتم قائلاً 

• حدوث مشكلات بيئية عديدة نتيجة الكثافة السكانية العالية والازدحام وعدم توافر المسكن الصحي.

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
السكان عمرو حسن السكانية المواليد الأسرة

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