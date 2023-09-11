مستشار وزير الصحة:معدل النمو السكاني 4 أضعاف الصين وألمانيا

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة و السكان لشئون السكان و تنمية الأسرة، إن الزيادة السكانية أكبر من الإمكانيات، مؤكدا أن مصر تعاني من تكدس سكاني حاليا.

وأضاف "حسن"، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن السكان يشغلوا مساحة صغيرة من مساحة مصر و التي كانت تشغل 7% و أصبحت تقرب من 14 % من مساحة مصر.

وأوضح "حسن"، أن الـ 9 سنوات الأخيرة تضاعفت مساحة مصر، منوها إلى أنه يجب تقليل معدلات الزيادة السكانية، و تحسين خصائص شكل المواطن، و توسيع المساحة المشغولة من مصر "نرسم خريطة مصر من جديد"، و تقليل التفاوت بين المحافظات أو الأقاليم لتوفير السلام و العدالة الاجتماعية.

4 أضعاف الصين

ولفت، إلى أن معدل النمو السكاني في مصر أصبح 4 أضعاف الصين، بالإضافة إلى الوصول إلى 7 أضعاف ألمانيا، معقبا: "المواطن عشان يحس بجهود الدولة و ثمار التنمية الاقتصادية لازم يتحكم بشكل أكبر بمعدلات النمو السكاني".

