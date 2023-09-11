مسئول بالصحة: المواطن سيشعر بثمار التنمية لو تم ضبط معدل النمو السكاني|فيديو

أكد دكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان، لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف دولة مثل الصين، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر الأن وصل 105 مليون نسمة.

وقال عمرو حسن، خلال لقاء له لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أن المواطن لو أراد أن يشعر بالتنمية التي تحدث في الدولة، لا بد من ضبط معدل النمو السكاني، مؤكدا أن الدولة طورت بشكل كبير من البنية التحتية وقامت بعدد من المشاريع الكبرى.

وتابع مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن الأم لو حملت للمرة الثانية وفارق العمر بين الطفل الثاني والأول أقل من عامين، فأن احتمالية وفاة الطفل الثاني تكون كبيرة.



أقل من 2 مليون

وأشار عمرو حسن، إلى أنه خلال عام 2014 تم ولادة أكثر من 2 مليون، أما خلال العام الماضي كان العدد أقل من 2 مليون.