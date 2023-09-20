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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمومية مصايف الصحفيين تنتخب مجلس الإدارة الجديد.. السبت

صدى البلد

تستضيف نقابة الصحفيين صباح يوم السبت المقبل اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة، بعد انتهت مدة المجلس الحالي في السابع من الشهر الجاري.

ويصح الاجتماع بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة يصح الاجتماع بعدها بحضور ١٠% من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة  الاجتماع يؤجل إلى اجتماع ثالث يقوم الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالدعوة له خلال الخمسة عشر يوما التالية بحضور أي عدد من الأعضاء تنفيذا لأحكام المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١.

طلبات الترشح لمجلس الإدارة المقدمة

كانت الجمعية أرسلت طلبات الترشح لمجلس الإدارة المقدمة من ١٦ مرشحا إلى هيئة تعاونيات البناء والإسكان للمراجعة والاعتماد، إلا أن الهيئة أخطرت الجمعية بقبول طلبات ٩ مرشحين فقط مستوفين لشروط الترشح وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للجمعية، مع استبعاد طلبات ٧ مرشحين آخرين اعتبرتهم غير مستوفين لشروط الترشح، وهو ما تحفظ عليه مجلس إدارة الجمعية طالبا إعادة النظر في قرار الاستبعاد بما يتفق مع صحيح القانون وحق الجمعية العمومية الأصيل في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتواكب ذلك مع لقاء وفد موسع من أعضاء الجمعية العمومية مع اللواء مهندس وليد البارودي نائب رئيس هيئة التعاونيات لتأكيد تضامنهم مع المرشحين المستبعدين وانضمامهم للدعوى التي بادر المستبعدون برفعها أمام القضاء.

وفي حال عدم تلقي الجمعية ما يفيد قبول التظلم المقدم منها، يتم انعقاد الجمعية العمومية في موعدها المقرر للنظر في قرارها بشأن المرشحين لمجلس الإدارة بالتزكية بعد العرض على الاجتماع وفقا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.

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