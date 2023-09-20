انتشال حمار حيا بعد ستة أيام من الزلزال المدمر في المغرب| شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، انتشال حمار من تحت الأنقاض حيّاً بعد ستة أيام من الزلزال المدمر في المغرب.

ووفقا للمقطع، يقال إن الحمار حيوان صبور، وهذا ما ينطبق فعلا على حمار بقي عالقا تحت الركام ستة أيام بعد زلزال المغرب المروع إلى أن انتشله عمال إنقاذ بريطانيون حيّا

وفي سياق متصل، نشر الموقع الإلكتروني لجريدة btp المغربية، أنه بعد الزلزال الذى ضرب المغرب يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 قررت شركة المقاولون العرب، المتخصصة فى البناء فى أفريقيا ولا سيما قطاعها فى المغرب الموجود منذ 1998، المساهمة بطريقتها الخاصة ، فى هذة الطفرة من التضامن، من خلال عمليات الطوارئ لإعادة فتح المسارات و الطرق المتضررة من الزلزال.