إلى اللقاء ChatGPT.. ميزات حصرية لـ روبوت الشات الخاص بـ جوجل Bard

أعلنت شركة جوجل، اليوم، عن إطلاق ميزة Bard Extensions الجديدة، والتي توفر طريقة جديدة تمامًا للتفاعل والتعاون مع روبوت الشات الخاص بها Bard، باستخدام Bard Extensions، حيث يمكن لـ Bard الحصول على معلومات ذات صلة من جميع منتجات جوجل الأخرى التي تستخدمها يوميًا، مثل Gmail و Docs و Drive و Maps و YouTube وحتى Google Flights والفنادق.

جوجل تطلق ميزة Bard Extensions الجديدة.. وتضيف المزيد من اللغات إلى أداة الذكاء الاصطناعي

تعمل هذه الميزة حتى عندما تكون المعلومات موجودة عبر تطبيقات وخدمات متعددة. كمثال، تستخدم غوغل تخطيط رحلة مع أصدقائك - يمكن لـ Bard الحصول على التواريخ التي تناسب الجميع من Gmail، والبحث عن معلومات الفنادق والرحلات الجوية في الوقت الفعلي، وإظهار اتجاهات خرائط غوغل إلى المطار، وإظهار مقاطع فيديو YouTube للأشياء التي يمكنك القيام بها بمجرد وصولك إلى وجهتك. كل هذا يمكن أن يحدث خلال محادثة واحدة مع Bard.

مثال آخر تقدمه جوجل هو التقدم لوظيفة جديدة، واستخدام أداة الذكاء الاصطناعي للعثور على سيرتك الذاتية من Drive وملخصها إلى بيان شخصي في فقرة قصيرة، ثم الاستمرار في التعاون في كتابة خطاب التغطية الخاص بك.

وفي حال كانت لديك مخاوف بشأن الخصوصية، تلاحظ جوجل أن المحتوى الخاص بك من Gmail و Docs و Drive الذي يتم الوصول إليه بواسطة Bard لا يتم رؤيته من قبل المراجعين البشر، ولا تستخدمه Bard نفسها لإظهار الإعلانات، ولا تستخدمه لتدريب نموذج Bard.

وبدءًا من اليوم، يحتوي Bard أيضًا على زر "Google it" يسمح لك بفحص إجاباته بسهولة أكبر. عند النقر فوق رمز G، سيقرأ Bard الرد ويقيم ما إذا كان هناك محتوى عبر الويب يؤكده. عندما يمكن تقييم بيان، يمكنك النقر فوق العبارات المميزة ومعرفة المزيد عن المعلومات الداعمة أو المتناقضة التي تم العثور عليها من خلال بحث Google.

أيضًا بدءًا من اليوم، عند مشاركة شخص ما محادثة Bard معك عبر رابط عام، يمكنك الاستمرار في المحادثة بأسئلة إضافية حول هذا الموضوع، أو استخدامها كنقطة انطلاق لشيء آخر.

أخيرًا، أصبحت الميزات مثل تحميل الصور باستخدام Lens، والحصول على صور البحث في الردود، وتعديل ردود Bard، والتي كانت مقتصرة على اللغة الإنجليزية فقط، متوفرة الآن في أكثر من 40 لغة.

مزايا Bard Extensions

تقدم ميزة Bard Extensions الجديدة العديد من الفوائد، بما في ذلك:

• القدرة على الحصول على معلومات ذات صلة من جميع منتجات جوجل الأخرى.

• تسهيل التعاون مع Bard على المهام المختلفة.

• القدرة على التحقق من إجابات Bard بسهولة أكبر.

• القدرة على الاستمرار في محادثات Bard التي تمت مشاركتها معك.

• توفير الميزات المتقدمة بلغات متعددة.

وتعد ميزة Bard Extensions الجديدة إضافة مرحب بها إلى مجموعة ميزات Bard، حيث تتيح هذه الميزة، للمستخدمين، التفاعل والتعاون مع Bard بطرق جديدة ومثيرة؛ مما يجعلها أداة أكثر قيمة للمهام المختلفة.