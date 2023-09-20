شوبير يعلن إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة القدم في الامارات

اعلن الإعلامي أحمد شوبير عن احتضان مدينه العين الاماراتية لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفتره من 9 إلي17 اكتوبر وذلك علي خلفية استعداد منتخبنا الوطني لمواجهة زامبيا والجزائر.

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مجلس أبوظبي الرياضي يعلن احتضان مدينة العين لمعسكر منتخب مصر خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل.. المنتخب يواجه زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 من الشهر نفسه".

ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيايوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر الشقيق يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصرلخوض تصفيات كأس العالم ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتم الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر منتخب "الفراعنة" بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الدولي لأجندة شهر أكتوبر المقبل، دعماً لمسيرة المنتخب المصري، وتأكيداً على القيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والعلاقات المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز التقدم وخطط العمل المستمرة والجهد المشترك لتجسيد تطور ونمو الحركة الرياضية بين البلدين.

ويواصل مجلس أبوظبي الرياضي تعاونه مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر لاستضافة الأحداث الرياضية المصرية المهمة على أرض الإمارات، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وخاصة في استضافة "السوبر المصري" بتميز فني وجماهيري شهد به الجميع.

وتزيد أهمية المباراة الودية الثانية للمنتخب المصري، كونها أمام المنتخب الجزائري الشقيق، المدجج بالنجوم، وهو مايضمن النجاح الجماهيري بوجود أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في مدرجات ستاد هزاع بن زايد، وستكون المباراة امتدادًا رائعًا لوجود كرة القدم المصرية بنجومها وأعلامها وجمهورها على أرض الإمارات التي تستضيف و ترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب السابقة والإنجازات المهمة.