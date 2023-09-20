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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد على شكل شنطة من Honor يتحدى iPhone.. مواصفاته خيالية

موبايل جديد على شكل
موبايل جديد على شكل شنطة من Honor يتحدى iPhone..بمواصفات خي

أعلنت شركة هونر Honor  عن هاتف V Purse كجهاز نموذجي- مما يشير إلى عدم توفره للمستهلكين- ولكن هذا تغير الآن، حيث أصبح الهاتف القابل للطي يتوفر الآن بتصميم فريد في عملية بيع مسبق محدودة في الصين.

أفضل جزء في الهاتف هو أنه في حالته المطوية يبلغ طوله 156.5 × 74.7 × 8.6 ملم ويزن 214 جرامًا. بينما يبلغ طول جالكسي S23 الترا 163.4 × 78.1 × 8.9 ملم ويزن 234 جرامًا، أما آيفون 15 برو ماكس فيبلغ طوله 159.9 × 76.7 × 8.3 ملم ويزن 221 جرامًا. لذا فهذا الهاتف القابل للطي، أفقي، وأصغر من بعض هواتف الشريط العادية.

يعتبر V Purse هاتفًا قابلًا للطي باتجاه الخارج، وهذا يعني أن هناك شاشة واحدة تلتف حول الجهاز. إنها شاشة OLED بحجم 7.71 بوصة بدقة 2,348 × 2,016 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 10.5:9. عند الطي، يتبقى لديك شاشة بحجم 6.45 بوصة (2,348 × 1,088 بكسل، 19.4:9). إنها شاشة بعمق 10 بت بألوان DCI-P3 وسطوع قصوى يبلغ 1,600 نيت وتعدد تردد PWM عالي بمعدل 2,160 هرتز، ومعدل التحديث 90 هرتز.

يعمل V Purse بمعالج Snapdragon 778G مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت. يعمل الهاتف بنظام MagicOS 7.2 المبني على Android 13.

تم ترتيب الكاميرات بنفس طريقة الهواتف التقليدية - هناك وحدة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (f/1.9) وعدسة بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل على الجزء الخلفي يتوافقان مع النصف الخلفي من الشاشة عند الإغلاق. هناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو (بالطبع يمكنك دائمًا استخدام الكاميرات الخلفية أيضًا).

البطارية لهاتف V Purse ليست ضخمة، ولكن سعة البطارية البالغة 4,500 مللي أمبير لا تزال أكبر مما كنا قد توقعناه نظرًا لنحافة وخفة هذا الهاتف (يبلغ سمك Galaxy Z Fold5 13.4 ملم عند الإغلاق ويزن 253 جرامًا مع بطارية سعتها 4,400 مللي أمبير). يتم الشحن بقوة 35 واط عبر منفذ USB-C (USB 2.0).

كما قد رأيتم بالفعل، الميزة الفريدة لهاتف Honor V Purse هي أنه يمكنك تثبيت سلسلة عليه وحمله مثل حقيبة يد. نظرًا لتجاويف الشاشة حول الجهاز، يتيح للمالك تخصيص مظهره بمجموعة من أنماط العرض المستمر ليتناسب مع ملابسه.

ومن المقرر أن يتم بيع Honor V Purse في عملية بيع مسبق محدودة ابتداءً من اليوم. يبلغ سعر النسخة 16/256 جيجابايت 6000 يوان صيني - وهو ما يعادل 820 دولارًا أمريكيًا / 770 يورو / 68,500 روبية هندية، على الرغم من عدم وجود فرصة لإطلاق هذا الجهاز عالميًا. يبلغ سعر النموذج 16/512 جيجابايت 6600 يوان صيني. للمقارنة، يبدأ سعر Magic V2 من 9000 يوان صيني للنموذج 16/256 جيجابايت.

فيما سيتم شحن أول وحدات هذا الهاتف بعد أسبوع من الآن في 26 سبتمبر، ولكن لا توجد معلومة بشأن عدد الوحدات المتاحة للبيع بشكل إجمالي.

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