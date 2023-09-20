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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف سبب غياب ثنائي المصري عن تحقيق الاتحاد

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن سبب  عدم خضوع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ثنائي فريق المصري للتحقيق اليوم في اتحاد الكرة بسبب الشكوى التي تقدم بها مسؤولو الأبيض ضد اللاعبين بعد توقيعهما للفريق البورسعيدي بالرغم من ارتباطهما بعقود مع الزمالك.


وشدد المصدر على أن المصري أرسل خطابا يعتذر فيه عن عدم خضوع اللاعبين للتحقيق لأسباب قهرية وأكد في خطابه أن هناك محاولات يجريها النادي مع الزمالك لحل الأمر بصورة ودية.


وعرض مسؤولو المصري على إدارة الزمالك مقابل مادي لضم اللاعبين وكي يتنازل الأبيض عن شكواه إلا أن الزمالك رفض المقابل المعروض وطلب زيادة المبلغ.


ومنح اتحاد الكرة الناديين مهلة لحل الأمر بصورة ودية قبل اتخاذ إجراءات رسمية.


ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على أن يختار بعدها المدير الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

 

ويفتقد الزمالك لخدمات كل من أحمد سيد "زيزو" وحاتم سكر للإيقاف، في حين تحوم الشكوك حول لحاق كل من محمد عواد وأحمد فتوح بسبب الإصابة، ويعاني الأول من ارتشاح في الركبة في حين يعاني الثاني من إصابة في عضلات البطن.

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