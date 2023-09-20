جريمة عابدين.. تفاصيل مروعة وراء قيام شخص بالتخلص من شقيقة زوجته

تباشر نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام شخص يحمل إحدى الجنسيات بالتخلص من شقيقة زوجته والشروع في قتل زوجته يحملون نفس الجنسية بمنطقة عابدين.

وأمرت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك، والاستعلام عن حالة الزوجة المصابة تمهيدا لسؤالها حول الواقعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لتفريغها للوقوف على ملابسات الجريمة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بوجود أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحًا أبيض "سكين" وفي حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليـه وضبطه، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته سلاح أبيض سكين.

وأوضحت التحريات الأولية أنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته مالكة مطعم تحمل ذات الجنسية - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسـم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتي أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.