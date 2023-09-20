بعد تحقيق اتحاد الكرة معهما.. التوصل لاتفاق مع الزمالك بشأن أزمة لاعبي المصري

كشف مصدر مسئول بالنادي المصري عن آخر تطورات أزمة ثنائي الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد مع نادي الزمالك.

وقال مصدر مسئول في تصريحات خاصةً لصدى البلد إنه يتمً التفاوض حاليا على مبلغ ٤ ملايين جنيه مقسمة إلى مليون جنيه متعلق بمقدم تعاقد حصل عليه أحمد أيمن منصور من الزمالك و ٣ ملايين جنيه عن عقد أحمد عيد.

وتابع: سيتم عرض الأمر على كامل أبوعلى الذى يعود للبلاد مساء اليوم لظروف وفاة شقيقته و مناقشة الأمر بعد إنتهاء مراسم العزاء.

يخضع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، للتحقيق في اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بسبب التوقيع للزمالك والمصري في نفس الوقت، خلال انتقالات اللاعبين في ميركاتو الصيف.

ويواجه الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، شبح عقوبة الإيقاف بعد انتهاء التحقيقات؛ حال إدانتهما بناءً على شكوى الزمالك.





ولم يشارك الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مع النادي المصري في مباراة الأهلي، أمس الثلاثاء، والتى تلقى خلالها الفريق البورسعيدي خسارة برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.