الخارجية تعلن عن وظائف جديدة للأطباء في دولتي الجابون وبوروندي

أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ،اليوم الأربعاء، عن الحاجة لإيفاد أطباء للعمل في دولتي الجابون وبوروندي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر الأعلان إن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحتاج لأطباء للعمل لمدة عام ويجدد بشكل سنوي بحد أقصى بمستشفى التعاون المصري الجابوني بدولة الجابون وبالمركز الطبي المصري البروندي.

وأوضحت الوكالة من خلال الإعلان عن حاجتها في الجابون لطبيب أسنان حاصل على درجة الماجستير ويجيد اللغة الفرنسية ولديه خبرة 5 سنوات على الاقل.

وتابعت الوكالة أنها بحاجة إلى طبيب جراحة عامة في المركز المصري البروندي حاصل على درجة الماجستير ويجيد اللغة الفرنسية ولديه خبرة 5 سنوات على الاقل.

وعلى من يرغب التقدم في هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية ومقر العمل الحالي والتخصص والخبرات الأكاديمية والمهنية على البريد الألكتروني الموضح في الأعلان والموعد النهائي للتقدم هو 15 أكتوبر 2023.