برلماني: الوطنية للانتخابات حريصة على تفعيل بنود استراتيجية حقوق الإنسان

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن فعاليات المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عكس ما تبذله الهيئة من جهود للاستعداد للسباق الرئاسي، وتوفير السلامة والأمان للعملية الانتخابية، التي تضم قاعدة بيانات مقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن، مشيدا بتأكيد الهيئة الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية، خاصة وأنها الخامسة من نوعها فى تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين.

وأوضح "العسال"، أن الهيئة تحرص على تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، من خلال عقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لذوى الإعاقة وآخر مع وزارة التضامن للتوفير لهم الأماكن المناسبة وتيسير التصويت عليهم، بما يضمن مشاركة قوية من أبناء مصر من ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، بتوفير الوسائل المختلفة التي تحقق مشاركتهم في العملية الانتخابية، وتسهيل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة بتوفير كل سبل الرعاية، فضلًا عن تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم، كما تحرص على عقد عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أبرزه المؤتمر الصحفي من تقدير واعتراف بدور الحوار الوطني كونه آلية مهمة في طريق إثراء الحياة السياسية وتعظيم المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية والذي شهد إشادة الهيئة الوطنية للانتخابات، بالجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، وكذا البيان الذى أصدرته الأمانة العامة للحوار الوطنى، بشأن انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أنه عكس تمسك الهيئة الوطنية للانتخابات الالتزام بالدستور والقانون والقواعد المنظمة، ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل، كما أنه شمل الإعلان عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط.

وقال "العسال"، إن هناك أهمية لقيام كافة الأطراف الفاعلة بدورها في تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات كونها الاستحقاق الانتخابي الأهم، مؤكدا أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، مثمنا توجيه الهيئة للمؤسسات الصحفية الإعلامية بأن تلتزم الحياد والموضوعية، وأن تكفل فرص متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، ومراعاة الضوابط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن، والذي سيكفل تكافؤ الفرص ويعطي الجميع حقه في التعبير عن برنامجه الانتخابي.