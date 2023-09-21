وكيل لجنة الخطة والموازنة: ارتفاع أسعار الأرز أزمة مؤقتة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك أزمة فى محصول الأرز عالمية، وأن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعاره هى حظر تصدير محصول الأرز من الهند، حيث أن الهند تعتبر أكبر مصدر للأرز.

وأشار "عمر" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن مصر أيضا تقوم بتصدير الأرز، مشيرا إلى أن التجارة عرض وطلب، فعدم التصدير يصبح العرض أكثر من الطلب وبالتالى تقل أسعار الأرز فى السوق، والعكس.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تحديد سقف لأسعار الأرز لن يتكرر مرة أخرى، فعندما تم تحديد سقف لأسعار الأرز، قام التجار بإحتكاره وتعطيش الأسواق، مما أدى إلى حدوث أزمة وعدم قدرة المواطنين على شراءه.

وأشار إلى أن هذه الأزمة عالمية مؤقتة، بالإضافة إلى وجود تضخم، موضحا أن فى هذه الحالات من الأزمات يجب على المواطنين بإستخدام بدائل لهذه السلع، حتى نمنع ضغط الطلب عليها، وبالتالى تنخفض أسعارها.

ويأتى هذا فى إطار إرتفاع أسعار الأرز بشكل مبالغ، على الرغم من موسم الحصاد وزراعة مساحات كبيرة منه، والتى من المفترض أن يكون هناك إكتفاء ذاتى وإنخفاض فى الأسعار .