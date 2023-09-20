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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح متحف ضخم بـ الإسكندرية

الدكتور خالد شريف
الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار

تتابع وزارة السياحة والآثار، كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف المختلفة في ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال المقصد السياحي المصري للموسم السياحي الشتوي.


وقام الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بزيارة تفقدية للخدمات الالكترونية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف الأكثر زيارة بمحافظة الأقصر حيث قام بمراجعة أنظمة الدخول الإلكتروني المطبقة في معابد كل من الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت ومنطقة مقابر وادي الملوك.


وأوضح شريف أن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن مجموعة من الزيارات المماثلة للمواقع الأثرية والمتاحف بعدد من المحافظات المصرية مع قرب الموسم السياحي الشتوي؛ للتأكد من أن الزائر السائح سوف يحصل على ما وعد به من خدمات وتجربة سياحية متميزة ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر؛ لتحسين التجربة السياحية في مصر.


كما التقى مساعد الوزير بعدد من القائمين على إدارة تلك المواقع وتأمينها؛ حيث استمع إلى ملاحظاتهم بالنسبة لتنظيم عملية دخول الزائرين لتكون أكثر سهولة ويسر وتفادي حدوث أي تكدسات للسائحين أمام بوابات الدخول، لاسيما في ظل النمو المتوقع للحركة السياحية خلال الموسم الشتوي القادم. 


وفي سياق متصل وفي إطار التجهيزات النهائية للافتتاح الوشيك للمتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، تابع مساعد الوزير، تنفيذ عملية تشغيل منظومة البوابات الالكترونية والتذاكر المتطورة به، وقياس مدي كفاءتها على أرض الواقع بما يضمن دقة عملها على أكمل وجه، تمهيدا لاستقبال الزائرين قبيل الافتتاح الوشيك، لينضم بذلك إلى قائمة المواقع الأثرية والمتاحف التي تستخدم منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية والتي وصل عددها إلى 43 موقعا أثريا ومتحفا، من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير ومعابد فيلة وكوم أمبو وأبو سمبل.

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