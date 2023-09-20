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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني ويبحثان آخر تطورات الأزمة اليمنية

رئيس مجلس القيادة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأبو الغيط

استقبل رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني، اليوم 20 سبتمبر الجاري، أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية، بمقر إقامة العليمي في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة اليمنية حيث استمع أبو الغيط لاستعراض معمق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول العوائق التي تعترض سبيل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى تسوية سياسية. 

وتناول الرئيس اليمني تعنت الحوثيين، واستمرارهم في ممارسة الحصار الاقتصادي على المناطق الحكومية، فضلاً عن إطلاق الهجمات على عدن لمنع تصدير النفط، بما يُزيد من معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية في كافة أرجاء البلاد.

كما أكد الرئيس على ترحيبه بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مواصلة الحوار مع الجانب الحوثي، توطئة لحوار يمني-يمني.

وقال رشدي إن أبو الغيط أكد على دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن، معرباً عن أمله بأن تسفر الجهود الحثيثة التي تقودها السعودية عن تثبيت الهدنة في جميع أنحاء البلاد، والدخول في تسوية سياسية تسمح للجميع بأن يكون لهم مكان في اليمن في المستقبل، من دون استئثار لطرفٍ بالحكم، وبعيداً عن التدخلات الإقليمية أو الإملاءات الخارجية، حفاظاً على وحدة البلاد ومؤسساته.

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أحمد ابو الغيط الأمين العام أحمد أبو الغيط الجامعة الدول العربية الدكتور رشاد العليمي القيادة الرئاسي اليمني المملكة العربية السعودية جامعة الدول العربية

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