ختام فعاليات الدورة التدريبية لمسئولي الصحة المدرسية في الدقهلية

اختتم 700 طبيب اليوم، الأربعاء، فعاليات دورة تدريب الأطباء والتمريض ومسئولي الصحة المدرسية بالدقهلية؛ للارتقاء بصحة الطلاب بالمدارس ونشر الوعي الصحي بين المجتمع المدرسي وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض وتفعيل المحتوى العلمي للمدارس المعززة للصحة.

جاء ذلك برعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتورة ولاء السعيد فودة مدير إدارة السن المدرسي.

شارك فى الدورة نحو 700 طبيب وممرضة من فرق السن المدرسي بمختلف الوحدات حيث تضمنت تعزيز صحة الطلاب من خلال غرس السلوكيات و الممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة و البيئة الخارجية المحيطة بها.

فيما سيجرى استكمال تدريب باقي الممرضات المشرفات علي المدارس بالوحدات الصحية بمعرفة مسئولي السن المدرسي بالإدارات.

IMG-20230920-WA0026

IMG-20230920-WA0027