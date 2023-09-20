بوتين لـ وانج يي: سررت بقبول دعوة الرئيس الصيني لزيارة بكين |شاهد

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، على هامش زيارة الأخير لموسكو والتي بدأت يوم الاثنين وتستمر حتى غد الخميس.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على موقف موحد بين البلدين بشأن تشكيل عالم متعددة الأقطاب. ومن جهته قال الرئيس الروسي، "لقد سررت بقبول دعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية لزيارة الصين في أكتوبر من هذا العام".

وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال المشاورات الأمنية الاستراتيجية الروسية الصينية، إن الرئيسين الروسي والصيني قد يعقدان محادثات في بكين في أكتوبر القادم.

وفي يوليو، قال أندريه دينيسوف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد وسفير روسيا السابق لدى الصين، إن الجانب الصيني يستعد لزيارة الرئيس الروسي في أكتوبر للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث.

تعليق الصين

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج على اتصال استراتيجي وثيق. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أنه لم تحدد بعد المواعيد الدقيقة لزيارة بوتين للصين، لافتة إلى أنها لا تملك بعد المعلومات اللازمة التي يمكن نشرها.