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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير معهد المحاصيل الحقلية: استصلاح 4 ملايين فدان بمثابة إعجاز.. فيديو

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

أكد الدكتور علاء خليل،  مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الدولة تتجه نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إستصلاح ما يقرب من 4 مليون فدان، وكانت ذلك بمثابة إعجاز، وأمن إحتياجات مصر من المحاصيل الإستراتيجية.

 

وقال علاء خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الدولة قامت بمشروعات قويمة عملاقة من مشروع الدليتا الجدية، ومشروع تنمية الريف المصري، إضافة إلى قيام الرئيس السيسي بعقود حق انتفاع لأهالي سيناء للأراضي.

 

تعطي إنتاجية عالية

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن تم العمل على استنباط الأصناف الجديدة المقاومة للتغيرات المناخية، والتي تعطي إنتاجية عالية.
 

معهد المحاصيل الحقلية لجمهورية الجديدة المحاصيل الاستراتيجية تنمية الريف المصرى الأصناف الجديدة سيناء

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