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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تنخفض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة؟.. المحاصيل الحقلية يزف بشرى للمواطنين

الأرز
الأرز

أكد علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه متوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفرة القادمة، خاصة بعد الزيادة في الانتاجية، والتي جعلت هناك فائض في الإنتاج.

 

وقال علاء خليل، خلال لقاء  له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه يتم زراعة 1.3 مليون فدان، لإنتاج 3.2 مليون طن أرز أبيض للاستخدام المحلي، مؤكدا أن استهلاك الفرد الواحد فقط 40 كيلو من الأرز على مدار العام.

 

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه وفقا لقرار وزير الري والزراعة، أصبح هناك 7 محافظات حدودية لابد من زراعة الأرز بها، للحفاظ على أرض الدلتا من التملح والغرق.

 

 لا تضاهيها أي دولة في العالم

وأشار علاء خليل إلى أنه يتم العمل على زراعة أصناف الأرز الجديدة مثل سوبر 301 وسوبر 302 وسوبر 303، والتي عملت على زيادة في انتاجية الأرز، مؤكدا أن مصر رقم 1 في العالم في إنتاجية الأرز، وجودة الأرز المصري لا تضاهيها أي دولة في العالم.

المحاصيل الحقلية أسعار الأرز الأرز “حمدي رزق” برنامج “نظرة

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