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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تنظم يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بالدقهلية

صدى البلد

 


قام علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية برفقة وكلاء المعهد ورئيس قسم الأرز وعدد من الباحثين بقسم الارز بتنظيم يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بمركز شربين محافظة الدقهلية.

 وذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتأتي ضمن فاعليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في الأرز وذلك بحضور المهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة في الدقهلية وعدد كبير من المزارعين والجهاز الإرشادي بالمحافظة وأساتذة الجامعات بالاضافه إلى حضور مجموعة الضيوف من ١٤ دولة أفريقية حضروا إلى مصر للتدريب بمركز التدريب بالارز الذي يحضر اليه كل عام مجموعات من الدول الأفريقية للتدريب.

وقد أشاد الحضور بالصنف المميز سخا ١٧٨ و طريقة الزراعة التسطير بذرة جافه في ارض جافة الموفرة للمياة وتم تقدير المحصول أمام الجميع حيث أعطت العينه التقديرية ٤.٤ طن للفدان وأبدى صاحب الحقل والمزارعين سعادتهم بهذه الإنتاجية وكل ذلك يتم في اطار توجيهات وزير الزراعة بالتواجد مع المزارعين وتوفير كل الدعم الفني وأحدث الأصناف والتقاوي الحديثة عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية وأحدث طرق الزراعة الموفرة للمياة.

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