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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعنوان «الهوية المصرية».. المتحف القومي للحضارة يستضيف حفلًا فنياً موسيقيًا |صور

جانب من الحفل
جانب من الحفل

تحت عنوان "الهوية المصرية" استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حفلًا فنياً موسيقيًا بالمسرح الكبير للمتحف.

وشهد الحفل حضور لفيف من الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، منها جمعية تواصل للتعليم المجتمعى بعزبة خير الله، وعدد كبير من محبى الفن والموسيقى، والذين أصبحوا حريصين علي متابعة أنشطة وفعاليات المتحف المتنوعة وحضورها.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي بدأها المتحف خلال الفترة الماضية لدعم المشاركة المجتمعية للجمعيات الأهلية، وتأكيداً علي دور المتحف كصرح ثقافي يتسع لجميع فئات المجتمع، ويحرص على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية لتفعيل دوره في تنمية المجتمع بالورش والفعاليات التي يقدمها، كما أشاد بالدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مثل هذه الفعاليات.

وقد تضمن الحفل عرضاً لفرقة جمعية تواصل، والتي قدمت أداءً فنياً راقياً وسط تفاعل وإعجاب كبير من الحاضرين، كما استمتع الحضور بأداء غنائي متميز من فرقة جمعية شروق مصر من أطفال مدارس إدارة غرب التعليمية، حيث قدموا أنشودة إيزيس التي أبهرت العالم بفعالية موكب المومياوات الملكية، التي أُقيمت في أبريل 2021، واُختُتم الحفل بتقديم فرقة سعد العود مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني المصرية التراثية.
 

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الهوية المصرية المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الجمعيات الأهلية الدكتور أحمد غنيم

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