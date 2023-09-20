روسيا تكشف تطورا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات حفظ السلام الروسية، أجلت 3154 شخصًا، بينهم 1428 طفلًا، منذ بدء الأعمال العسكرية في قره باج.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الدفاع الروسية: "من خلال وساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق مع أطراف النزاع بشأن وقف كامل لإطلاق النار بين الجانبين".

وأضافت أنه منذ بداية عملية إطلاق النار الفعلية، قامت قوات حفظ السلام الروسية بإجلاء المدنيين من ماردكيرت ومارتوني وأسكيران، وتم إجلاء 3154 شخصًا إلى مقر قوات حفظ السلام الروسية، منهم بينهم 1428 طفلًا.

ولفتت "منذ الساعة 13:00 يوم 20 سبتمبر الجاري، لم يتم تسجيل أي حالة انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باج".

وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باج، بغية استعادة النظام الدستوري.