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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شويجو يؤكد فشل العقوبات الغربية ويتعهد بتعزيز التعاون العسكري مع إيران

صدى البلد

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن العلاقات بين موسكو وطهران وصلت إلى مستوي جديد، رغم العقوبات والمعارضة الغربية لذلك التقارب.

وأكد "شويجو" خلال زيارته لطهران اليوم الأربعاء، " نحن نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين". حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "العقوبات الغربية ضد موسكو وطهران فشلت في تحقيق مبتغاها، حيث وصلت العلاقات بين روسيا وإيران إلى مستوي جديد".

استعراض للقوة

والتقى شويجو كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين، علي أكبر أحمديان اليوم الأربعاء، وتحدثا حول مجموعة واسعة من المواضيع، خاصة التطورات في منطقة القوقاز، وفقًا لما ذكرته وكالة "نور نيوز" الإيرانية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن وزير الدفاع الروسي زار أيضًا القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء، حيث التقى بقائد القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري، أميرالي حاجي زاده، بينما تم عرض الطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أمامه.

تعميق التعاون

وفي وقت سابق صباح اليوم، قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو، إن العلاقات الثنائية بيان موسكو وطهران في مجال الدفاع شهدت توسعا غير مسبوق خلال العقد الماضي. وأضاف أشتياني في بيان له: "على مدى العقد الماضي، شهدت العلاقات الدفاعية والأمنية مع روسيا تطورا غير مسبوق". 

وتابع وزير الدفاع الإيراني موجه حديثة لنظيره الروسي: "زيارتكم وتوقيع مذكرة التفاهم يمثلان بداية مرحلة جديدة تماما وجديدة بشكل أساسي في علاقاتنا الثنائية".

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "العديد من الدول بدأت أخيرا بالتفكير في إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وبدأت هذه الدول تفكر بشكل مستقل، ويسعدني أن أرى أن هناك بعض الدول الأوروبية بينها". 

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