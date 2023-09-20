لافروف يتهم أمريكا وحلفاءها بالتدخل في شئون أوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة وحلفاءها بالتدخل في السياسة الأوكرانية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي لفرض سياسات موالية للغرب في كييف.

وقال لافروف في اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن الغرب هو المسؤول عن زيادة مخاطر الصراع العالمي.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تنتهك حقوق الروس وحرياتهم هناك وهذا يتعارض مع الدستور الأوكراني.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع مرسومًا يحظر المفاوضات مع روسيا والغرب لم يحرك ساكنًا.

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة اختارت المشاركين في قمة الديمقراطية المزعومة على أساس الولاء لها، لافتًا إلى أن روسيا لا ترفض المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وتابع بقوله إن حلف الناتو رفض الانخراط في حوار كان يمكن أن يمنع التوتر في أوروبا، مؤكدًا أن الغرب مسؤول بشكل مباشر عن انهيار أوكرانيا.