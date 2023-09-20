عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الكلية البحرية السابق: الرئيس السيسي تفرّد في تطوير قدرات القوات المسلحة

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسي منذ 2014 في إعادة بناء القوات المسلحة وتطوير قدراتها، بدأت تتبعها قوات الدول الأخرى حاليا، ومنها تركيا التى تستكمل بناء وحداتها وألمانيا وإسرائيل واليونان.

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل حاليا على مختلف القطاعات الهندسية والإنشائية ومع ذلك تراعي حجم التطور على مستوى القوى الإقليمية، لافتا إلى أن التسليح والتطوير العسكري مهم لحماية المقدرات الوطنية.

لا نستطيع الحصول عليه بالسلاح

 

وأشار مدير الكلية البحرية السابق إلى أن الصعيد الدبلوماسي والسياسي له قدرات تعتمد على القدرة العسكرية، ولا يمكن أن تعطينا الدبلوماسية مهما كانت ما لا نستطيع الحصول عليه بالسلاح، لافتا إلى أن صفقة ميسترال جاءت في وقت مناسب وأنعم الله بها على مصر.

الكلية البحرية تركيا الرئيس السيسي القوات المسلحة القطاعات الهندسية الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

استعدوا للشتاء.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… النتيجة من هنا

4 إمكانيات جديدة لمتجر آبل مع إصدار iOS 17

الديوان الأميري ينعى فردًا من الأسرة الحاكمة في الكويت

مطلوب عالميا.. الغرف التجارية تكشف مصير أسعار البصل بعد قرار الحكومة اليوم

في كلمته بقمة الطموح المناخي..شكري يؤكد على التزام المجتمع الدولي بحماية كوكب الأرض

كان اسمها صبحي عادل وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجد من رجل أعمال قطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

فيديو

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ