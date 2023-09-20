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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة في تاريخ مصر.. وزير النقل يكشف مفاجأة بشأن توطين الصناعة

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أن مصر ستنتج مليون طن قضبان حديد بشكل سنوي للمرة الأولى في تاريخ مصر في شهر ديسمبر المقبل، إذ أن مصر لم تكن تصنع قضبان السكك الحديدية وكان يتم استيرادها دائما، ألا أن مصر بدأت العمل على توطين تلك الصناعة.

وزير النقل يكشف تفاصيل توطين صناعة القضبان الحديدية في مصر

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أنمصر تتعاون مع الشركات العالمية في مجال السكك الحديدية من أجل إنشاء مصانع لها داخل مصر، "القضبان بتيجي من الشركة النمساوية اللي مشاركة مصر في الورشة، ويتم تصنيعها داخل مصر بدلا من استيرادها". 

وتابع وزير النقل، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توطين الصناعات وتوفير العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، وذلك ما يتم العمل من خلاله في ملف السكك الحديدية، من خلال توطين صناعة القضبان الحديدية في الفترة الحالية، مؤكدا أن الوزارة تعمل بكل جهدها للعمل على تصنيع القضبان الحديدية داخل مصر للمرة الأولى في مصر. 

وأردف أن الوزارة تعمل على اكتساب الخبرات من خلال الشركات العالمية، من أجل توفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين صناعة القضبان الحديدية، وكل ما يتعلق بملف السكك الحديدية في مصر. 

ولفت إلى أن العمل على توطين صناعت عربات السكك الحديدية، والقضبان الحديدية في مصر سيوفر على الدولة المصرية حوالي 500 مليون يورو. 

وزير النقل كامل الوزير أحمد موسى القضبان الحديدية قناة صدي البلد

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