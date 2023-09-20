وزير النقل يكشف تفاصيل استيراد قطارات نوم من إسبانيا بقرض ميسر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس السيسي وجه بالتعاقد على 6 قطارات نوم جديدة خلال الفترة المقبلة من إسبانيا في ضوء الإقبال الشديد السائحين على عربات النوم في مصر، لافتا إلى أن مصر لديها 100 عربة نوم للقطارات قادمين منذ عام 1980، ويتم العمل على تجديدهم أكثر من مرة، ولكن السياحة باستمرار تطلب عربات للنوم، إذ أنه يرغب في الركوب من القاهرة وينام ويستيقظ يجد نفسه في الأقصر أو أسوان، كأنها وسيلة مواصلات وفندق في نفس الوقت.

وزير النقل يكشف تفاصيل قرض جديد لاستيراد عربات النوم

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن السائح يرى أن يركب قطار النوم بدلا من أن يحجز الطائرة ومن ثم يحجز غرفة في أحد الفنادق، للتوفير، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من السائحين على عربات النوم في القطارات.

وتابع وزير النقل، أنه تم التعاقد مع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل قطارات النوم، لأنه أجدر من الحكومة في هذا الملف، لتحقيق أرباح وإيرادات مميزة من هذا الأمر.

ولفت إلى أن عربات النوم في القطارات المصرية موجودة منذ عام 1980 أي حوالي 43 عاما، "مفيش دولة في العالم بتشتغل في عربات النوم المدة دي كلها، ولكن في مصر إحنا بنحافظ على عربياتنا".

وأشار إلى أن نسب الحجر في عربات النوم في القطارات تصل لـ 100%، موضحا أنه القطارات الجديدة قادمة بقرض ميسر بفائدة 1%، بقيمة 200 مليون يورو ويتم تسديدهم على 24 عاما بعد 6 سنوات فترة سماح.