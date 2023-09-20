وزير النقل: تشغيل قطار بضائع وركاب في احتفالات أكتوبر القادمة

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أن تشغيل قطار ركاب وبضائع في شمال سيناء خلال الفترة المقبلة قائلا إنه تم العمل من قبل وزارة النقل على 60 كيلو من الفرجان وحتى "بالوظة"، ومن "بالوظة" وحتى شرق بورسعيد بمسافة 44 كيلو، لرفع كفاءة هذا الخط بعدما تم سرقته خلال فترة الانفلات الأمني.

تفاصيل إنشاء قطار بضائع وركاب في سيناء

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن القطار سيكون مكون من خلال عبارات شركة الجسر العربي للملاحة، والتي تعمل على رفع أفراد، وبضائع، وترفع حتى 60 عربة، فضلا عن عبارات جديدة تستطيع حمل أكثر من 120 شاحنة، "إحنا وصلنا بالوظة، والقطر ده هيعدي من احتفالات أكتوبر المقبلة من الفرجان، كان عندنا في قناة السويس القديمة كوبري على الفرجان عملناله ازدواج، وعملنا على القناة السويس الجديدة كوبري مزدوج سكك حديدية هيعدي يطلع شمالا للفرجان حتى بالوظة، ومن بالوظة يدخل تاني شمالا لشرق بورسعيد عشان الميناء والمنطقة الصناعية، ومن ثم يتجه شرقا لبئر العبد".

وتابع وزير النقل، أن القطار سيفتتح ويسير خلال افتتاحات شهر أكتوبر القادمة، أي في أقل من أسبوعين قادمين، "ده واقع يا فندم، ولا لسه بنخطط ولا بنصمم، ده واقع على الأرض".

وأردف أن هذا القطار سيعمل على نقل الركاب والبضائع، وذلك من خلال قطار روسي جديد، وقطار بضائع جديد يمرون إلى شرق القناة وسيناء، لكي يستمر قطار التنمية وينتقل إلى أهل سيناء، وتستمر سيناء الجزء العزيز من مصر.

وشدد على أن القطار الذي سيمر من سيناء سيكون للركاب وللبضائع أيضا، "هنوصل العريش الخط هيربط بين ميناء العريش واللي بتتطور دلوقتي واللي حضرتك شفتها اكيد، عشان يكون عندنا 3.6 كيلو أرصفة في العريش بأعماق 16 و17 متر".

واستكمل، أن القطار سيربط بين كافة المناطق الصناعية والصناعات الثقيلة في وسط سيناء سواء في الحسنة أو غيرها من المناطق المختلفة، وصولا حتى طابا، وينقل البضائع جزء منها إلى العريش، ومن ثم يتصدر إلى أوروبا، وجزء إلى طابا ويتصدر الباقي إلى البحر الأحمر.

وأشار إلى أن ميناء سيناء البحري سيكون به أرصفة بحرية، ميناء كامل بكل معداته، ويتم اختصاص شركة الجسر العربي للنقل من نويبع لطابا، لميناء حقل ونيون في المملكة العربية السعودية، باعتبار السعودية أقرب دولة لمصر من الناحية الأخرى إذ أن الأشقاء يرغبون في الاستفادة من هذا الميناء البحري.

وشدد على أن الأشقاء لهم التقدير والاحترام، وجاهزين للتعاون معهم في أي وقت، “جاهزين دلوقتي لنقل من السعودية والأردن لنويبع، ومن العريش إلى كل أنحاء أوروبا وكل دول العالم من خلال الشاحنات، 50 شاحنة شايلين حمولة قطار، وبعد 3 سنين الموضوع هيختلف تماما”.