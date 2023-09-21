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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تح.رش .. قرار عاجل ضد 8 سوادنيين بسبب التشاجر بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس ٨ سودانيين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول والتعدي عليه بأسلحة بيضاء ما أدى إلى وفاته وذلك بسبب معاكسة فتاة سودانية.

وكلفت النيابة اطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال أمن القاهرة القبض على 8 سودانيين لاتهامهم بالتشاجر مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول والتعدي عليه بأسلحة بيضاء ما أدى إلى وفاته وذلك بسبب معاكسة فتاة سودانية.

‏وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من السودانيين وآخر يحمل جنسية أخرى بحي الواحة في الحي العاشر بمدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط 8 سودانيين وبحوزتهم عصيان خشبية، وتم العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجروح متفرقة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين.

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