بأسلوب الفك .. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة اللوحات الإرشادية للطرق بالقاهرة

قررت جهات التحقيقبالقاهرة، حبس ٥ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بأسلوب (الفك) بالقاهرة.



وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم عدد 20 عمود حديدى بطول متر "مجهولين المصدر" - 20 لافتة إرشادية - 4 مفك مُحملين على (٢) مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.



وبمواجهتهم عن مصدر تلك المضبوطات ، اعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بدائرة القسم بأسلوب (الفك) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة