يوسف القعيد يكشف أهم المزارات وقت حكم الرئيس جمال عبدالناصر

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن موقفه من الأمل كان مركبًا ومعقدًا لأنه بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر، بدأت تجربة انتقاده وتوسعت في الجرائد.

وأضاف القعيد خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من محافظة البحيرة، وكان إلى جانبهم قرية محمود أبو وافيه، صهر الرئيس السادات وكان ينتزع الهجوم على "عبدالناصر"، مشيرًا إلى أن مديرية التحرير التي انشأها عبدالناصر، وتم عمل خط سكة حديد لها من ايتاي البارود وحتى القاهرة ليمر بها.

وأكد أن مديرية التحرير، أهملت بعد وفاة "عبدالناصر"، رغم أنها كانت مزارًا ومن يريد أن يرى انجازات "عبدالناصر" إما يذهب للسد العالي أو مديرية التحرير.

استرداد الأرض

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.