المالية: من يتقاضى 3750 جنيها معفى من الضريبة على الدخل|فيديو

أكد أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، أنه من يتقاضى 3750 جنيها معفى من الضريبة على الدخل.

المالية :11 مليون مواطن يستفيدون من المنحة الاستثنائية

وأضاف أحمد السيد وكيل وزارة المالية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، إن أصحاب المعاشات سيستفيدون من المنحة الاستثنائية الـ 300 جنيه والتي يستفيد منها 11 مليون مواطن بتكلفة 32 مليار جنيه سنويا.



المالية:تطبيق الزيادة في علاوة غلاء المعيشة والمنحة الاستثنائية بعد العرض على مجلس النواب



وأشار وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، إلى أنه سوف يتم تطبيق الزيادة في علاوة غلاء المعيشة والمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بموجب القانون بعد العرض على مجلس النواب والتوقيع عليها، مشيراً إلى أنه سيتم صرف الزيادات أول أكتوبر.