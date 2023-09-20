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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المالية تعلن موعد صرف العلاوة ومنحة المعاشات | فيديو

المعاشات
المعاشات

أكد أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، أنه سوف يتم تطبيق الزيادة في علاوة غلاء المعيشة والمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بموجب القانون بعد العرض على مجلس النواب والتوقيع عليها، مشيراً إلى أنه سيتم صرف الزيادات أول أكتوبر.

وزارة المالية :11مليون مواطن يستفيدون من المنحة الاستثنائية 

وأضاف أحمد السيد وكيل وزارة المالية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، إن أصحاب المعاشات سيستفيدون من المنحة الاستثنائية الـ 300 جنيه  والتي يستفيد منها 11 مليون مواطن بتكلفة 32 مليار جنيه سنويا.

المالية: من يتقاضى 3750 جنيها معفي من الضريبة على الدخل

وأشار وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة،  إلى أن من يتقاضى 3750 جنيها معفى من الضريبة على الدخل.

المالية وزارة المالية المعاشات علاوة غلاء المعيشة مصر

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