أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة في مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عدد مشجعي مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.

و كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: رسمياً - 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل. 🦅

واستأنف الفريق تدريباته دون راحة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز أمس برباعية نظيفة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.