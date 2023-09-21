عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بعد إطلاق النار على سفارة واشنطن في بيروت

صدى البلد

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية لدى لبنان في بيان عاجل له منذ قليل، إن السفارة تعرضت لإطلاق نار من سيارة مجهولة، مشيرًا إلى وقوع إصابات.

وأصدر المتحدث بيانًا مقتضبًا نقلته وكالة "رويترز"، حيث قال: "إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان من دون وقوع إصابات".

لبنان .. إطلاق نار على مدخل السفارة الأمريكية في بيروت من سيارة مجهولة

لبنان.. ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر قبل دخولها مخيم عين الحلوة

وكانت قناة "لبنان 24" قالت إن "سيارة سوداء اللون زجاجها داكن ومن دون لوحات أطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر في بيروت".

وأشارت القناة اللبنانية إلى أن التحقيقات كشفت أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد تضررت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، لافتة إلى أنه على الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.

السفارة الأمريكية لبنان بيروت أمريكا اطلاق نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

موضوعات متعلقة

لبنان .. إطلاق نار على مدخل السفارة الأمريكية في بيروت من سيارة مجهولة

لبنان.. ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر قبل دخولها مخيم عين الحلوة

ترشيحاتنا

الجوازة باظت| العجوز البريطانية تنقلب على الشاب المصري وتستبدله بـ قطة .. والسبب مفاجئ

ولي العهد السعودي : لا علاقات مع إسرائيل حاليا

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

محمد بن سلمان: السعودية ستكون في المرتبة الـ7 اقتصاديا على المستوى العالمي

تحول مفاجئ| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

علي الدين هلال : الجمع بين المخلتفين سياسياً هو جوهر الحوار الوطني|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ