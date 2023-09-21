بيان عاجل من أمريكا بعد إطلاق النار على سفارة واشنطن في بيروت

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية لدى لبنان في بيان عاجل له منذ قليل، إن السفارة تعرضت لإطلاق نار من سيارة مجهولة، مشيرًا إلى وقوع إصابات.

وأصدر المتحدث بيانًا مقتضبًا نقلته وكالة "رويترز"، حيث قال: "إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان من دون وقوع إصابات".

وكانت قناة "لبنان 24" قالت إن "سيارة سوداء اللون زجاجها داكن ومن دون لوحات أطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر في بيروت".

وأشارت القناة اللبنانية إلى أن التحقيقات كشفت أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد تضررت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، لافتة إلى أنه على الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.