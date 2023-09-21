أستاذ علوم سياسية : التغيرات المناخية من القضايا الكونية والحديث دولي حول ضرورة الحل

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة علمية مؤكدة وواقع لم نشاهده من قبل، وهذا واضح في ارتفاع درجة الحرارة والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن قضية التغيرات المناخية من القضايا المحدودة على مستوى العالم التي تعتبر قضية كونية، مشيرًا إلى أن هناك تراجع في قضايا العولمة بشكل عام، ولكن قضية التغيرات المناخية من القضايا التي لا تزال عالمية، وهناك حديث دولي على ضرورة حل هذه القضية.



وأضاف أن مستقبل هذا الكوكب والبشر مرتبط إلى حد كبير بهذه القضية الوجودية، مشيرًا إلى أن هناك تعاون صيني أمريكي في قضايا المناخ، رغم التنافس على المستوى الاقتصادي والعسكري والتجاري.



وأشار إلى أن الجميع يدفع ثمن التغيرات المناخية، خاصة الدول الفقير التي تعتبر من أكثر الدول تضررًا بالتغيرات المناخية ، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة والغرب عمومًا المسؤولية في مواجهة هذه التغيرات، والعمل على بلورة صوت لدول الجنوب فيما يتعلق بهذه القضية.



ولفت إلى أن هناك الكثير من الأبعاد للتغيرات المناخية، خاصة الابعاد الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهند قامت بوقف تصدير الأرز بسبب قلة الانتاجية الناتجة من التغيرات المناخية ، خلاف التصحر وخلافه .