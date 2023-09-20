المشاركون في محادثات سيتي سكيب: الاستدامة ضرورة حتمية لمواجهة التغيرات المناخية

أكد المشاركون في جلسة " مستقبل المباني المستدامة" التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض سيتي سكيب 2023 أن الاستدامة لم تعد اختيارا بل أصبح ضرورة حتمية، لمواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم، وطالبوا المطورين العقاريين بضرورة العمل على تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع مشروعاتهم.



تم عقد الحلقة النقاشية برئاسة د. صلاح الحجار رئيس ومؤسس المجلس المصري للعمارة الخضراء، وشارك فيها كل من المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي شركة مدينة مصر، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة العتال هولدنج، وولاء الحسيني المدير التنفيذي شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وأوضح د. صلاح الحجار أن تطبيق مبادئ الاستدامة يجب الا يكون في المباني بل في كل مناحي الحياة، وهو امر يحتاج الى جهود الجميع، مؤكداً ان تطبيق نظم الإدارة المستدامة يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما يمكن ان يحقق وفر في استهلاكات الطاقة يتراوح ما بين 40$ الى 50% الى جانب الوفر في استهلاك المياه قد يصل الى 40% من الاستهلاك السنوي وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% على الأقل، مشيرا إلى أن بريطانيا فيها 700 ألف أمريكا فيها 2 مليون مصر فيها 100 فقط ونسعى لان نصل الى 100 الف خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأكد المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي شركة مدينة مصر، أن الاستدامة بمفهومها الاشمل لم تعد اختيار بل أصبحت ضرورة بسبب التغيرات المناخية الكبيرة التي يعاني منها العالم.

والاستدامة لها بعد بيئي واجتماعي واقتصادي وغيرنا رؤية الشركة ورسالتها ونحن نستثمر في هذا الأمر وهناك نقطة تحول في العالم فالمنظومة بدأت تكتمل والناس بدأت تلمس المردود، وأصبح هناك مستشارين ومتخصصين في الاستدامة، متوقعاً ان يحرص كل المطورين العقارين على الالتزام بهذا الاتجاه في المستقبل القريب.

وقال أحمد العتال رئيس مجلس إدارة العتال هولدنج: " عندما ذهبنا للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة وجدنا حرصا على تطبيق مبادئ الاستدامة، وبعد دراسة الأمر تبين أن تطبيق معايير الاستدامة في اول مشروعاتنا بالعاصمة ستزيد التكلفة من 7% إلى 10%، فعملنا على تطبيق فكرة مبتكرة وهي "تسويق الاستدامة"، وأوضحنا لعملائنا ان مصروفات صيانة المباني الخضراء اقل بنحو 40% من المباني العادية وهو ما يزيد من قيمة العقار نفسه وقد تعاقدنا مع شركة سيمنز العالمية لاستقدام أحدث تكنولوجيا للمباني الخضراء".

وأشارت ولاء الحسيني المدير التنفيذي شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، إلى ان تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري المصري يحقق العديد من العوائد الإيجابية فعلى سبيل المثال يوجد شروطا تضعها الأمم المتحدة على الشركات المصدرة فيما يخص الاستدامة وهو ما يجعل الشركات تحرص على تحقيق مبادئ الاستدامة في مقارها.



جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا. انطلقت اليوم وسط مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار. ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.