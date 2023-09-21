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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل عن الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي: مفيش منافس لقناة السويس

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

علق وزير النقل الفريق كامل الوزير على مشروع إنشاء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يمر عبر السعودية وإسرائيل، ومدى تأثيره على قناة السويس.

قال كامل الوزير، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر قناة صدى البلد، إنه "لم يقلق تماما من أن إعلان إنشاء ممر اقتصادي بين الهند وبعض دول آسيا وأوروبا قد يؤثر على قناة السويس، مفيش مشكلة أبارك للمشتركين فيه، ونحن سبقنا بمشروعات، ليس بغرض المنافسة، لكن لأن بلدنا تحتاج لهذه المشروعات".

مصر مع مصلحة شعبها

وتابع كامل الوزير: “نفذنا ازدواج قناة السويس الجديدة، ومشروع القطار السريع، إضافة إلى الممرات اللوجيستية، ليس بهدف المنافسة مع أحد، مصر مش مع حد ولا ضد حد، مصر مع مصلحة شعبها”.

وأكمل الوزير: "نعلم من فترة بوجود أفكار حول خطوط عديدة بالمنطقة منذ فترة، وتنمية بلادهم حق لهم، ونحن نساعدهم في هذا الأمر، كوننا نمتلك خبرات في مد خطوط السكك الحديدية وحفر الانفاق".

وقال وزير النقل: "جاهزون نشارك أشقاءنا العرب في إنشاء أي مرافق؛ لأنهم لا ينفذون هذه المشاريع للتأثير علينا، هذه مصلحة بلادهم، كما ننفذ نحن عملنا من أجل مصلحة بلدنا"، مؤكدا: "بطمن المصريين، مفيش حاجة هتكون بديلة لقناة السويس إطلاقا، حتى القطارات الجديدة في مصر لا يمكن أن تكون بديل للقناة، كون الحمولة الإجمالية للقطار قد تصل إلى 100 حاوية، بعكس المركب الواحدة التي تمر من قناة السويس وتحمل 24 ألف حاوية".

مفيش منافس على الإطلاق

واسترسل الفريق كامل الوزير: "مفيش منافس على الإطلاق، قد يأخذ بعض حاويات البترول وهذا أمر طبيعي كون حركة التجارة تتطور، قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم ولا بديل لها"، وأشار إلى أن تكلفة النقل عبر الممر الاقتصادي الجديد بين الهند وبعض الدول العربية ستكون أعلى وأكثر تكلفة بسبب خط السير الذي يشمل محطات عدة.

وسبق أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

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