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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يوجه رسالة مؤثرة من أمام الكعبة

صدى البلد

نشر نجم الأهلي محمد مجدي افشة صورة جديدة من الحرم المكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر افشة بملابس الاحرام و علق علي الصورة قائلا : كم كنت اشتاق لرؤية الكعبة وزيارة بيت الله الحرام، كم كنت أتمنى أن ألبي النداء وأن أرى الكعبة بعيني وان أدعو الله أن يغفر لي كل ذنوبي ، فيا رب اغفرلي و أصلح لي حالي و اهدني اليك و احسن خاتمتنا و تقبل خير اعمالنا .. الحمدلله🙏.

واستأنف الفريق تدريباته دون راحة مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

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