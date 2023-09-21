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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يرسخ العلاقات الثنائية.. الرئيس الإيراني يعلق على لقاء وزيري خارجية مصر وطهران

صدى البلد

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن لقاء وزيري خارجية إيران ومصر قد يكون فصلا لإحياء العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وأضاف الرئيس الإيراني، أن طهران لا ترى أي عقبة لإقامة علاقات مع مصر.

 

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك يوم الأربعاء، السيد "حسين أمير عبد اللهيان" وزير خارجية إيران. 


وتناول اللقاء قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها، وبما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني تأسيساً على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.


ومن جانبه، أكد وزير خارجية إيران على تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين، مؤكداً على أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة على مسار تطبيع العلاقات. 


وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تطرق لاستعراض عدد من القضايا الاقليمية، حيث أكد الجانبان التطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي. 

وقد أكد الوزير سامح شكري في هذا الإطار، على أن تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها دون استثناء، وهو الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر. 


وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

استعراض استكشاف استثناء الأمم المتحدة بنيويورك الأمم المتحدة التعاون الإحترام المتبادل

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