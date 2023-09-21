هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات"الإنستجرام".

وظهرت هدى الإتربي بإطلالة جذابة مرتدية فستان قطعتين جينز وتركت شعرها بتسريحة مميزة منسدلا على ظهرها ونالت إعجاب الجمهور.





يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراءرخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.