رغم زيادة الأسعار.. «الطيبى» يتوقع زيادة الطلب على شراء العقارات خلال العام المقبل

توقع عمر الطيبى، الخبير العقارى، زيادة الطلب على شراء العقارات بالسوق المصرية خلال العام المقبل، قبل أن يعاود العودة للمتوسطات الطبيعية خلال عام 2025، مشيرا إلى أن العقار أثبت خلال فترات عدم الاتزان الاقتصادي أنه الملاذ الآمن.

وقال الطيبي إن معدل النمو السكاني في مصر يزيد بنحو 2.5 مليون نسمة كل عام، ولذلك لدينا احتياج للعقار للسكن، بالإضافة إلى الاستثمار للحفاظ على مدخرات المصريين.

وحول اتجاه العديد من الشركات للتوسع في السوق السعودية، أوضح الطيبي أن الشركة تبحث عن أي فرص متاحة، لافتا إلى أن أكثر 60% من عملاء مشروع العاصمة الإدارية من المصريين المغتربين بالمملكة.

وحول اتجاه الحكومة للتوسع في تصدير العقار، قال إن تصدير العقار شيء مهم جدا ولكنه لا يتضمن عمليات الشراء التي يقوم بها المصريون العاملون بالخارج لأن المغتربين لا بد أن يقوموا بشراء وحدات بمصر، كما أنه لا يتضمن العملاء الخليجيين، الذين يعدون من أهل البلد أيضا، ولكنه يعتمد بشكل كبير على السياحة، فكلما تلقى السائح خدمة متميزة والمزايا الحقيقة في السوق المصرية كلما أقبل على الشراء.

وأضاف أن 70% من عملاء الشركة في مشروعها bayou بسهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر هم عملاء أجانب وأوروبين من فرنسا وأوروبا وألمانيا والمملكة المتحدة، وهو أساس تصدير العقار المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تم الانتهاء من بيع جميع المرحلة الأولى للمشروع بنسبة بلغت 35% من إجمالي مبيعات المشروع.

ونوه إلى أن العاصمة الإدارية شهدت افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أرمونيا المصمم برؤية محددة تمنح عملاءنا الخصوصية وتضمن تجربة معيشية سلسة، وجاءت التطورات الأخيرة بعد إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، والانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، وجار التسليم وفق المخطط الزمني للمشروع.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تتقدم بشكل ملحوظ وتنمو بوتيرة سريعة ومحترفة للغاية، فهي قبلة استثمارية لمختلف المجالات، ولذلك حرصت TLD- The Land Developers على التواجد بها من خلال مشروع أرمونيا.